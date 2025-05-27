Борис Елкин рассказал о работе с обращениями псковичей

16:00, 27 мая 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказал о работе с обращениями граждан относительно отопления.

«В конце апреля, когда была тёплая погода, было много обращений, целый флешмоб в соцсетях, – отметил глава города. – Методично объясняли, с чем связаны задержки с отключением отопления, в том числе прикрепляли сводки из прогноза погоды на долгосрочный период, которые показывали морозы на майские праздники и около майских. Это оказалось важно».

Борис Елкин отметил, что дожди в сочетании с низкими температурами в отсутствие отопления привели бы к росту заболеваемости ОРВИ.

«Мы не хотели этого допустить и старались максимально людей погреть», – добавил глава Пскова.

Отметим, что сейчас городские сети готовятся к началу следующего отопительного сезона.