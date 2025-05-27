Борис Елкин рассказал о ремонте улицы Генерала Маргелова в Пскове

17:52, 27 мая 2025, ПАИ

О ремонте улицы Генерала Маргелова в Пскове рассказал глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 27 мая.

«Улица Генерала Маргелова была уже в удручающем состоянии. Сейчас работы уже ведутся активно. Нижний слой асфальта уложили, тротуар почти на всём протяжении сделали. Учитывая, что их там вообще не было, то теперь добраться можно уже не только на общественном и личном транспорте, но и пешком, это важно. Но и соседство с дивизией – солдаты смогут безопасно передвигаться. Есть ещё один изъян – не хватает освещения, проект есть, осталось изыскать средства», – подчеркнул Борис Елкин.

Напомним, что ранее ремонт улицы Генерала Маргелова в Пскове проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.