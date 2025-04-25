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Общество

Михаил Ведерников проконтролировал ремонт улицы Генерала Маргелова в Пскове

Ремонт улицы Генерала Маргелова на участке от улицы Шестака до железнодорожного переезда в Пскове проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочего выезда сегодня, 25 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников проконтролировал ремонт улицы Генерала Маргелова в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Сейчас подрядная организация выполняет устройство тротуаров, подготовку песчаного и щебеночного основания, а также установку бортовых камней.

«На следующий год на работы заложен миллион рублей. Но думаю, что уже к Дню города успеем доделать», – отметил глава Пскова Борис Елкин.

Также подрядчик установит автопавильон (автобусную остановку) и обновит систему освещения.

По контракту срок выполнения ремонта участка дороги – 31 марта 2026 года. Все работы ведутся в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее сообщалось, что на улице Генерала Маргелова стартовал подготовительный этап создания тротуаров, общая длина которых составит 130 метров.

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