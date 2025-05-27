Проезжую часть расширят на перекрёстке на Запсковье до конца лета

16:34, 27 мая 2025, ПАИ

О масштабных изменениях на перекрёстке с круговым движением на улицах Инженерной и Индустриальной в Пскове рассказал глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 27 мая.

Борис Елкин уточнил, что сейчас проходит стадия заключения муниципального контракта по этому проекту. Изменения были продиктованы большим количеством ДТП из-за ширины круга и ситуаций, когда на перекрёстке встречается крупногабаритная техника с малогабаритной.

«Этот перекрёсток – тот случай, когда было принято решение немного заузить круг. Для этого необходимо переставить опоры освещения чуть подальше внутрь. Всего будет две достаточно широких полосы. И после того как уширим, полностью поменяем на всём круге асфальт, чтобы объект был полностью готов к эксплуатации», – отметил гость студии.

Глава Пскова подчеркнул, что по контракту срок завершения работ – до конца лета. Такой период был выбран с учётом благоприятной погоды и меньшей загруженности дорог. Планируется изначально перекрывать одну полосу, а на время укладки асфальта закрыть для движения обе полосы. Работы будут стараться проводить в минимально загруженные дни. Кроме того, будут предложены альтернативные маршруты транспорта.