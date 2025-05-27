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Общество

Проезжую часть расширят на перекрёстке на Запсковье до конца лета

О масштабных изменениях на перекрёстке с круговым движением на улицах Инженерной и Индустриальной в Пскове рассказал глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 27 мая.

Борис Елкин. Фото: ПАИ

Борис Елкин уточнил, что сейчас проходит стадия заключения муниципального контракта по этому проекту. Изменения были продиктованы большим количеством ДТП из-за ширины круга и ситуаций, когда на перекрёстке встречается крупногабаритная техника с малогабаритной.

«Этот перекрёсток – тот случай, когда было принято решение немного заузить круг. Для этого необходимо переставить опоры освещения чуть подальше внутрь. Всего будет две достаточно широких полосы. И после того как уширим, полностью поменяем на всём круге асфальт, чтобы объект был полностью готов к эксплуатации», – отметил гость студии.

Глава Пскова подчеркнул, что по контракту срок завершения работ – до конца лета. Такой период был выбран с учётом благоприятной погоды и меньшей загруженности дорог. Планируется изначально перекрывать одну полосу, а на время укладки асфальта закрыть для движения обе полосы. Работы будут стараться проводить в минимально загруженные дни. Кроме того, будут предложены альтернативные маршруты транспорта.

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