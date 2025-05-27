Новый этап ремонта начался на улице Леона Поземского в Пскове

17:56, 27 мая 2025, ПАИ

Продолжается ремонт на улице Леона Поземского. Подрядчики приступили к следующему этапу ремонта – от улицы Чудской до Ижорского Батальона, сообщил глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 27 мая.

«Работы ведутся. Приступили к следующему этапу – от Чудской улицы до Ижорского Батальона. Въезд в город в нижних слоях сделали. Пока так и оставят, ближе к концу сезона будут укладывать верхний. Часть лимитов предусмотрена в следующем году, поэтому с точки зрения технологических процессов принято решение», – рассказал Борис Елкин.

Он отметил, что уже сделаны тротуары.

«Будем продолжать делать Леона Поземского. В следующем году у нас её ввод до Ипподромной. Если все хорошо у подрядчика получится и финансово, то этот участок планируем сделать уже в этом году, чтобы наши жители получили улицу в хорошем состоянии в этом году. Мы всегда за это радеем. И не все жители знают, когда проезжают по новой улице, что она ещё может быть не введена в эксплуатацию, а до ввода ещё полгода может быть. Это нормальная практика», – уточнил глава города.

Он объяснил, что у подрядчика, конечно, есть риски из-за естественного износа, особенно учитывая, что объект ещё не введён в эксплуатацию. Он отметил, что есть определённые моменты, но подрядчики идут навстречу, работают наперед и берут на себя ответственность на период ожидания ввода объекта в эксплуатацию. Он добавил, что они стараются завершить все объекты заранее, и подчеркнул, что подрядные организации в этом помогают, что также является важным аспектом.

Ранее сообщалось, что в Пскове временно ограничат движение на улице Леона Поземского. Ограничения будут действовать на перекрёстке с улицами Чудской и Снятной с 5 мая до 28 июля.