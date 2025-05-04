Движение на участке улицы Леона Поземского в Пскове ограничат на несколько месяцев

23:53, 04 мая 2025, ПАИ

В Пскове временно ограничат движение на улице Леона Поземского. Ограничения будут действовать на перекрёстке с улицами Чудской и Снятной с 5 мая до 28 июля, сообщается на официальных ресурсах администрации Пскова.

Работы будут производиться с 20:00 до 08:00 с организацией светофорного регулирования.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт в Пскове будет следовать по изменённой схеме 6 мая. Ограничения вводятся на время проведения традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда».