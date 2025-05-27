45-ю сессию Псковского областного Собрания перенесли на 3 июня

16:51, 27 мая 2025, ПАИ

Очередная, 45-я сессия Псковского областного Собрания депутатов переносится. Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального парламента Александр Котов, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

Утверждённую ранее повестку заседания депутаты рассмотрят во вторник, 3 июня. Они заслушают доклад губернатора Михаила Ведерникова о работе правительства Псковской области за 2024 год, обсудят изменения в среднем образовании на региональном и федеральном уровнях в рамках парламентского часа, а также рассмотрят несколько областных законопроектов и законодательных инициатив.

Заседания профильных комитетов законодательного органа пройдут накануне сессии, 2 июня. В этот же день состоятся встречи главы региона со всеми фракциями политических партий в Собрании, предваряющие ежегодный отчёт правительства области.