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Политика

45-ю сессию Псковского областного Собрания перенесли на 3 июня

Очередная, 45-я сессия Псковского областного Собрания депутатов переносится. Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального парламента Александр Котов, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Утверждённую ранее повестку заседания депутаты рассмотрят во вторник, 3 июня. Они заслушают доклад губернатора Михаила Ведерникова о работе правительства Псковской области за 2024 год, обсудят изменения в среднем образовании на региональном и федеральном уровнях в рамках парламентского часа, а также рассмотрят несколько областных законопроектов и законодательных инициатив.

Заседания профильных комитетов законодательного органа пройдут накануне сессии, 2 июня. В этот же день состоятся встречи главы региона со всеми фракциями политических партий в Собрании, предваряющие ежегодный отчёт правительства области.

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