Глава Пскова: При перекрытии дорог для спортивных забегов выбирается время с минимальным движением транспорта

19:45, 27 мая 2025, ПАИ

При перекрытии дорог для спортивных забегов в Пскове выбирается время с минимальным движением транспорта, заявил глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 мая.

«Многие задаются вопросом, зачем ограничивать движение ради того, чтобы кто-то побегал, ведь автомобилистам не проехать. Да, забег «Псковской правды» в преддверии 9 Мая был в будний день, но это больше исключение из правил, чем постоянство. Обычно спортивные мероприятия, ради которых мы перекрываем дороги, проходят с утра в выходные», – отметил он.

По словам главы муниципалитета, в забегах и велопробегах помимо псковичей участвуют и туристы из других городов.

«Многие предлагают провести эти соревнования где-нибудь на окраине. Ну а кто туда поедет? Наоборот, люди приезжают ради красивых видов, ради Пскова, чтобы его посмотреть, пробежать по нему. Ну когда ты ещё по Октябрьскому пробежишь или в кремль забежишь, мимо кремля пробежишь? Это история очень интересная, даже с долей определённого романтизма. Я считаю, что людей нельзя лишать этой возможности, учитывая, что это привлекает дополнительных туристов», – сказал Борис Елкин.

Он также добавил, что перекрытия дорог для проведения соревнований носят разовый характер и чаще всего происходят на выходных с утра, когда движение минимально и ограничения не приносят много дискомфорта. «Поэтому мы приветствуем такие мероприятия», – заключил гость эфира.