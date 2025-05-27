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Происшествия

В Плюссе загорелся жилой дом

В посёлке Плюсса на улице Горной загорелся жилой дом, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: ПАИ

При пожаре пострадала женщина 1950 года рождения.

Пожарные ликвидируют возгорание, медики оказывают помощь пострадавшей.

На месте работают пожарные, скорая помощь и полиция. Причины возгорания выясняются.

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