В Плюссе загорелся жилой дом
В посёлке Плюсса на улице Горной загорелся жилой дом, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
При пожаре пострадала женщина 1950 года рождения.
Пожарные ликвидируют возгорание, медики оказывают помощь пострадавшей.
На месте работают пожарные, скорая помощь и полиция. Причины возгорания выясняются.
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