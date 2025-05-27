За пять лет более чем в два раза увеличилось количество путёвок для членов профсоюзов

22:42, 27 мая 2025, ПАИ

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя Псковского областного совета профессиональных союзов Игоря Иванова прошла в правительстве региона. В ходе доклада руководитель облсовпрофа сделал особый акцент на развитии системы отдыха и оздоровления. Видео рабочей встречи размещено в телеграм-канале глава региона.

«Если в 2020 году профсоюзом была выдана 901 путёвка, то в 2024 году их количество составило 1 852. Увеличение более чем в два раза», – подчеркнул Игорь Иванов. Во многом это стало возможно благодаря модернизации материально-технической базы объектов размещения, которые находятся в собственности облсовпрофа.

В качестве примера Игорь Иванов привёл базу отдыха «Алоль», где при грантовой поддержке в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» были установлены современные модульные двухэтажные коттеджи. Он также поделился планами дальнейшего обновления инфраструктуры и расширения номерного фонда.

Михаил Ведерников согласился, что создание новых мест размещения в Псковской области на протяжении ряда лет остаётся актуальным и востребованным направлением.