Развитие профсоюзного движения в Псковской области обсудили Игорь Иванов и Михаил Ведерников

22:20, 27 мая 2025, ПАИ

Перспективам развития профсоюзного движения в Псковской области была посвящена встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя Псковского областного совета профессиональных союзов Игоря Иванова, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона обратил внимание на масштабность профсоюзного движения в Псковской области. «Областной профсоюз насчитывает сотни профсоюзных организаций. У нас между правительством и областным профсоюзом выстроена достаточно конструктивная работа в формате социального партнёрства. Реализуется много совместных проектов. Расскажите об итогах работы и планах на ближайшую перспективу», – отметил Михаил Ведерников.

Игорь Иванов поблагодарил главу региона за внимание к профсоюзам. «Мы выполняем все уставные задачи, работаем во всех направлениях, начиная с правового и заканчивая охраной труда и оздоровлением. У нас достаточно большой актив. В состав входит 16 отраслевых организаций профсоюзов бюджетной и внебюджетной сферы», – заметил руководитель Псковского облсовпрофа.

В настоящее время облсовпроф охватывает более 46 тысяч человек. «Систему социального партнёрства мы, без преувеличения, перезапустили в 2020 году. Чтобы эффективно представлять интересы граждан, вошли во все отраслевые, межотраслевые, ведомственные, общественные советы, усовершенствовали деятельность двухсторонних и трёхсторонних комиссий. Наладили совместную работу с исполнительной, законодательной властью, с органами местного самоуправления», – подчеркнул Игорь Иванов.

Отдельно он поблагодарил губернатора за поддержку инициативы о том, чтобы в состав минимальной зарплаты не включались доплаты, например за сверхурочную работу и работу в выходной. Кроме того, губернатор обсудил с руководителем облсовпрофа правозащитную деятельность, работу в сфере охраны труда. Игорь Иванов рассказал, что областной совет профсоюзов взял на себя обучение уполномоченных по охране труда, что не только повышает компетентность специалистов, но и снижает нагрузку с работодателей.