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Общество

Мошенники предлагают российским детям сдавать в аренду свои аккаунты в мессенджерах

Мошенники используют аккаунты школьников в мессенджере WhatsApp, чтобы звонить россиянам и похищать их деньги. Об этом пишет РИА. Новости со ссылкой на материалы управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По словам правоохранителей, злоумышленники арендуют аккаунты за 4–8 долларов в час.

«Преступники покупают аккаунты детей, точнее берут в аренду. Оплата почасовая – от четырёх долларов в час, есть и за восемь долларов. Такие чаты появляются практически каждый день. На сегодня их не менее трёх тысяч. Общий объём рынка участников перевалил за 100 тысяч человек», – говорится в материалах.

Полицейские пояснили, что в мессенджерах соучастники мошенников создают специальные чаты, где занимаются активацией арендованных аккаунтов WhatsApp. Это позволяет аферистам с Украины звонить россиянам. Число участников в одном из таких чатов достигало около пяти тысяч человек.

Согласно материалам, школьники (дропперы) могли зарабатывать от 80 тысяч рублей в месяц, если проходили идентификацию. Для этого им нужно было записать видео, где чётко видно лицо и паспорт, произнести свои имя, фамилию, отчество, дату рождения и сказать, что работают «финансовым менеджером». В результате несовершеннолетние становились соучастниками преступления.

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