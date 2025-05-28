Асфальт или брусчатка: какие дорожки сделают в сквере у гостиницы «Рижская», рассказал Борис Елкин

10:16, 28 мая 2025, ПАИ

Какое покрытие пешеходных дорожек планируют сделать в благоустраиваемом сквере у гостиницы «Рижская» в Пскове, рассказал глава муниципалитета Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Где-то мы пытаемся использовать брусчатку, где-то асфальт, но во многих местах зачастую практичнее всё-таки асфальт. Это связано с несколькими факторами. Зимой тротуар у нас убирает проверенный временем МТЗ или Bobcat. Их вес больше двух тонн, создаётся очень большая нагрузка и плитку зачастую давит. А если она где-то имеет дефекты, то это её до конца убивает», – объяснил он.

Асфальт более практичный, но с точки зрения эстетики плитка подходит больше, добавил глава города. С другой стороны, по его словам, детям на самокатах или мамам с колясками передвигаться по плитке будет не очень комфортно.

«Поэтому тут есть несколько решений: либо асфальт, который более долговечный и проще в эксплуатации, либо крупноформатная плитка, достаточно дорогая. Но если это актуально, то можно рассмотреть такой вариант при наличии средств. А если мы пытаемся сэкономить, то тут надо выходить из прагматики и практичности», – подчеркнул Борис Елкин.

Сам глава города придерживается варианта с асфальтовым покрытием. «Если он хорошо уложен, гладкий, то на нём как раз и на средствах индивидуальной мобильности легко кататься, и с коляской», – сказал он.

Кроме того, в сквере есть несколько аварийных деревьев, которые надо спилить, добавил Борис Елкин. «Какой-то массовой вырубки или выпила не будет сто процентов. Там очень хорошая растительность – ели красивейшие. Поэтому будет обрезка, чтобы придать красоту, но ни в коем случае не убить это место», – отметил гость программы.

Ранее он рассказал, что придумать новое название для сквера у гостиницы «Рижская» предложат псковичам.