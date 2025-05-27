Придумать новое название для сквера у гостиницы «Рижская» предложат псковичам

16:39, 27 мая 2025, ПАИ

Придумать новое название для сквера у гостиницы «Рижская» предложат псковичам. Эту идею в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) озвучил глава Пскова Борис Елкин сегодня, 27 мая.

«Подумаем вместе с жителями, как его назвать. Всё-таки гостиница «Рижская» – это объект бизнеса. Хотелось бы, чтобы это место после ремонта получило своё имя, – отметил Борис Елкин. – Вот часто называют Корытовским лесопарком территорию и с одной стороны дороги от Яна Райниса, и с другой. Это на самом деле не так. Корытовский лесопарк находится ближе к Псковскому району, ближе к кладбищу Орлецы. А с этой стороны буквально недавно обрёл название, мы его назвали Токаритовским парком. Такие территории должны иметь своё название, поэтому об этом подумаем позже».

Борис Елкин отметил, что работы в сквере у гостиницы уже начались. «Они двухлетние, но сейчас с подрядчиком работаем, чтобы он как можно быстрее эти работы выполнил и большую часть сделал в этом году, – рассказал глава города. – Посмотрим, как финансово он сможет. Сейчас не самые простые финансовые времена, поэтому не так просто их побуждать на работу вперёд. Будем стараться над этим работать».

Глава города уточнил, что во время реконструкции в сквере обновят дорожки и детскую площадку. «Хотелось бы, конечно, сделать намного больше, но не всегда на все хватает средств. Некоторые виды работ пока перенесём. Сейчас основные работы выполним, а дальше можно уже будет дооснащать эту территорию», – отметил Борис Елкин.

Он также уточнил, что во время реконструкции сквера планируется починить и фонтан. «Сейчас смотрим, как можно с минимальными затратами этот фонтан вернуть к жизни, потому что он действительно популярен. Место тихое, спокойное, очень много людей пожилого возраста ходит туда, много мамочек с детьми, в том числе ходят и с собаками гулять. Поэтому место популярное, людей привлекает. На ближнем Завеличье не так много мест, где можно просто отдохнуть, провести время с семьёй или прогуляться, поэтому этот объект важен. Важно, что жители проголосовали за него. Хочу всем сказать большое спасибо, кто принимает участие в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». Кстати, оно до сих пор продолжается, до 12 июня», – напомнил Борис Елкин.

Отметим, что проектирование работ по благоустройству сквера у гостиницы «Рижская» началось ещё зимой 2024 года. Проект благоустройства сквера стал одним из победителей онлайн-голосования в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.