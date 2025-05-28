Грозы и до +25 градусов ожидается в Псковской области 29 мая
Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 29 мая. Днем местами возможны грозы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Завтра прогнозируется южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +10...+15 градусов, днём +20...+25 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
30 территорий приведут в порядок в Псковской области в 2025 году по итогам голосования ФКГС
Алёна Фадеева из Красногородска: Настойчивость и талант – залог победы в конкурсе «Губернаторский дневник»
Глава Пустошкинского района в числе волонтёров объясняет жителям процедуру голосования за благоустройство