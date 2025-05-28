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Общество

Грозы и до +25 градусов ожидается в Псковской области 29 мая

Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 29 мая. Днем местами возможны грозы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Завтра прогнозируется южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +10...+15 градусов, днём +20...+25 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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