Алёна Фадеева из Красногородска: Настойчивость и талант – залог победы в конкурсе «Губернаторский дневник»

13:43, 28 мая 2025, ПАИ

Десятиклассница Алёна Фадеева из Красногородской средней школы в числе лучших школьников Псковской области одержала победу в конкурсе «Губернаторский дневник». Она стала лидером среди учащихся 8–11-х классов школ Псковской области в третьем триместре 2024-2025 учебного года. За весенние месяцы школьница получила 103 пятёрки. Девушка участвует в акции уже в третий раз.

«Было волнительно», – прокомментировала свою победу в акции Алёна. – Мне мама предложила участвовать в акции. Одержать победу получилось не сразу. Но я не расстраивалась. Верила в свои силы. Считаю, что в любой победе играет роль не только удача, но и что-то большее».

В прошлом учебном году выпускница 9-го класса Алёна Фадеева получила аттестат особого образца. Девушка не только учится на отлично, она с удовольствием принимает участие в олимпиадах по разным предметам, активно участвует в жизни школы и района. На данный момент за 10-й класс результат по её портфолио личных достижений составляет 98 баллов.

Её любимый школьный предмет – математика. В будущем школьница планирует стать бухгалтером.

Круг интересов Алёны широкий: второй год она учится играть на гитаре, увлекается литературой по психологии, любит рисовать и даже пишет свою первую книгу.

Впереди десятиклассницу из Красногородска, так же как и других победителей акции, ждёт встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Напомним, акция «Губернаторский дневник» в этом году проходит уже в 12-й раз. В ней приняли участие 255 школьников Пскова и области. Вместе ребята заработали 35 310 пятёрок. Как акция проходила в предыдущие годы, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Альфа-Банк второй год подряд является партнёром акции «Губернаторский дневник» в Псковской области. Так же как и наши участники акции, банк из года в год показывает отличные результаты. В частности, в первом квартале 2025 года Альфа-Банк выдал 35 854 экспресс-гарантии на общую сумму больше 88,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост числа выданных гарантий составил 58 %, а по сумме – 45 %. Такой результат стал возможен благодаря улучшению платформы и процесса предоставления услуги.

Банковские гарантии для предпринимателей с контрактным характером деятельности – одно из приоритетных для Альфа-Банка направлений. Банк постоянно ищет новые каналы продаж, расширяет продуктовое предложение и совершенствует платформу, делая её более технологичной. Главной целью остаётся обеспечение комфорта и удобства клиентов при предоставлении экспресс-гарантий бизнесу.

«Мы видим устойчивый рост спроса на экспресс-гарантии со стороны бизнеса. Это говорит о том, что предприниматели ценят скорость, надёжность и прозрачность сервиса. Наша задача – быть рядом, оперативно поддерживать клиентов и предлагать решения, которые действительно упрощают ведение бизнеса», – отметила региональный управляющий Альфа-Банка в Псковской области Ирина Баранова.

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