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Общество

В Военном учебном центре ПсковГУ начались итоговые экзамены

В Военном учебном центре ПсковГУ начались итоговые экзамены за семестр, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: ПсковГУ

Группы командиров отделений и старших стрелков уже демонстрируют полученные навыки по тактической и огневой подготовке. Курсанты изучили не только теоретические основы ведения современного боя, но организацию системы огня. Также учащиеся выполняют нормативы по перемещению на поле боя.

Всего выпускные зачеты и экзамены сдают в этом году 85 человек.

Отметим, что Военный учебный центр дает возможность получения дополнительного военного образования: после окончания вуза выпускник сразу становится военнослужащим запаса, ему не надо проходить срочную службу. Если у студента будет желание проходить военную службу по контракту, то его сразу примут на ту должность, по которой он проходил подготовку.

Всего при государственных университетах в России создано 16 военных учебных центров. В Северо-Западном федеральном округе они также появились в Великом Новгороде и Череповце.

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