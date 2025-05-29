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Общество

Сотрудники прокуратуры Псковской и Витебской областей проведут рабочую встречу в медиацентре ПАИ

Рабочая встреча представителей органов прокуратуры Псковской и Витебской областей (Беларусь) состоится в медиацентре ПАИ сегодня, 29 мая.

В повестке дня – актуальность проблем сохранения и укрепления исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Особый статус сегодняшней рабочей встрече придает участие в ней прокурора Псковской области Андрея Мошкова и прокурора Витебской области Андрея Скурата.

На мероприятии выступят не только представители прокуратуры, но и УФСБ России по Псковской области, фонда «Историческая память», государственного архива Псковской области, Псковского государственного университета.

Встреча прокурорских работников Псковской и Витебской областей – это еще одно событие в ряду все более плотного взаимодействия двух соседних регионов. И речь не только о сохранении общей исторической памяти и противодействии фальсификации истории, но и о сотрудничестве в сфере социально-экономического, культурного развития. Напомним, что уже скоро пройдут Дни Псковской области в Витебске и традиционный «Курган Дружбы».

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