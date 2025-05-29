Почему не работает подсветка инсталляции в Земляной крепости, объяснили в администрации Великих Лук

11:53, 29 мая 2025, ПАИ

Почему не работает подсветка инсталляции «850 лет Великие Луки» в Земляной крепости, рассказали в администрации города в ответ на запрос издания Luki News. В планах – установка новой инсталляции.

Краеведческий музей Великих Лук запланировал установку новой инсталляции на бастионе Неплюев. Работы намечены на летний период 2025 года. Финансирование проекта будет осуществляться из средств городского бюджета в рамках мероприятий «Комплексные меры по содержанию, благоустройству и ремонту воинских захоронений, объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков на территории города Великие Луки».

В администрации также напомнили, что на территории мемориальной зоны и крепости в рамках программы «Безопасный город» установлены видеокамеры с функцией распознавания лиц.