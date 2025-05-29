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Общество

Грозы с ливнями обрушатся на Псковскую область

Грозы с ливнями ожидаются в Псковской области сегодня, 29 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Фото: ПАИ

«С периода 14:00–17:00 по Псковской области ожидаются грозы, местами ливни», – предупредили псковичей.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.

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Грозы с ливнями обрушатся на Псковскую область

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