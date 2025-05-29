Грозы с ливнями обрушатся на Псковскую область
Грозы с ливнями ожидаются в Псковской области сегодня, 29 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
«С периода 14:00–17:00 по Псковской области ожидаются грозы, местами ливни», – предупредили псковичей.
Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.
Артисты Ирина Пегова, Алексей Кравченко и Сергей Шнырев представят спектакль на Днях пушкинской поэзии
Почему не работает подсветка инсталляции в Земляной крепости, объяснили в администрации Великих Лук