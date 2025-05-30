Билайн и Альфа-банк запустили совместный сервис для борьбы с кибермошенничеством

11:45, 30 мая 2025, ПАИ

Билайн и Альфа-банк объявили о старте интеграции между службами поддержки. Теперь клиенты обеих компаний смогут ещё быстрее предотвращать мошеннические действия и обеспечивать свою безопасность. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Если в ходе консультации оператор определяет, что клиенту требуется помощь банка, то переводит звонок сразу в службу поддержки банка. Клиенту не нужно самостоятельно звонить в банк и повторно объяснять ситуацию.

Совместный сервис позволяет экономить время клиентов и минимизировать риски. Поскольку проблема сразу передаётся в банк, реакция на потенциальное мошенничество ускоряется, снижая вероятность финансовых потерь. Обе службы поддержки доступны круглосуточно. Сервис работает независимо от способа, которым мошенники могли получить доступ к кодам из SMS. Если клиент случайно сообщил их третьим лицам, его оперативно перенаправят в Альфа-банк, чтобы защитить от мошенничества.

Сервис уже сейчас доступен для всех клиентов Альфа-банка и билайна.

«За первые четыре месяца 2025 года в нашу группу быстрого реагирования обратилось более 33 тысяч человек, из которых более 4,9 тысячи обращались по теме взлома банковских аккаунтов. Когда речь идёт о мошенничестве, особенно со взломом банковского аккаунта, каждая минута на счету. Теперь вместо двух звонков – один. Вместо повторных объяснений – мгновенная помощь. Это не просто сервис, а щит, который мы выстроили вместе с Альфа-банком, чтобы клиенты чувствовали: их безопасность – наша общая ответственность. Сервис не только экономит время, а действует на опережение – мгновенно передаёт тревожные сигналы в банк, минимизируя риски. Это новый стандарт заботы о клиентах, где технологии и партнёрства работают ради их спокойствия», – отметил директор по антифроду билайна Пётр Алферов.

«Телефонное мошенничество, безусловно, большая угроза, с которой знаком практически каждый. Для того чтобы с ней эффективно бороться, требуется не только персональная готовность конкретной компании, но и желание объединять усилия. Наш проект с билайном – ёще один шаг в данном направлении. Уверен, что подобные усилия станут устойчивым трендом на финансовом рынке», – подчеркнул руководитель дирекции Альфа-банка по предотвращению кибермошенничества Евгений Винокуров.

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