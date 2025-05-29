Итоги реализации всероссийского проекта «Навигаторы детства» подвели в Пскове

18:04, 29 мая 2025, ПАИ

Итоги реализации всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области за 2024-2025 учебный год подвели базе гимназии № 29 в Пскове. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила региональный координатор проекта в регионе Юлия Колбасова.

С приветственным словом к собравшимся обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков. Они подчеркнули значимость патриотического воспитания и поблагодарили советников директоров по воспитанию за их вклад в развитие этой сферы.

Вместе с этим Юлия Колбасова выступила с докладом об итогах работы советников директоров по воспитанию за учебный год. Во время доклада также наградили всех тех, кто внёс вклад в реализацию проекта «Навигаторы детства» в регионе. Это советники директоров, социальные партнёры и члены ресурсного центра.