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Итоги реализации всероссийского проекта «Навигаторы детства» подвели в Пскове

Итоги реализации всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области за 2024-2025 учебный год подвели базе гимназии № 29 в Пскове. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила региональный координатор проекта в регионе Юлия Колбасова.

Итоги реализации всероссийского проекта «Навигаторы детства» подвели в Пскове. Фото здесь и далее: «Навигаторы детства» Псковской области

С приветственным словом к собравшимся обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков. Они подчеркнули значимость патриотического воспитания и поблагодарили советников директоров по воспитанию за их вклад в развитие этой сферы.

Вместе с этим Юлия Колбасова выступила с докладом об итогах работы советников директоров по воспитанию за учебный год. Во время доклада также наградили всех тех, кто внёс вклад в реализацию проекта «Навигаторы детства» в регионе. Это советники директоров, социальные партнёры и члены ресурсного центра.

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