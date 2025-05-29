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Спорт

Стали известны победители чемпионата Псковской области по компьютерному спорту

На чемпионате Псковской области по компьютерному спорту команды ПсковГУ взяли первое и третье места в дисциплине Dota 2 и второе место в Counter-Strike 2, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Помимо этого, второе место в Tekken 8 у студента Марка Крупецкого.

На чемпионате России команда ПсковГУ в дисциплине Dota 2 во втором дивизионе одержала семь побед подряд.

На Кубке города Пскова по фиджитал-спорту в дисциплине «ритм-симулятор» (Just Dance) третье место заняла Ксения Малышева.

В соревнованиях на кубок Псковской области по компьютерному спорту наши спортсмены заняли первое и третье места в Dota 2, а также первое и третье места в Counter-Strike 2.

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