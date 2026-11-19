Псковского арбитра Матиеску назначили на матч «Локомотива» в РПЛ

13:19, 19 ноября 2026, ПАИ

Псковского лайнсмена Никиту Матиеску назначили на матч 15-го тура Российской премьер-лиги между московской «Родиной» и столичным «Локомотивом». Игра состоится 22 ноября, сообщает РФС.

Главным арбитром встречи будет Алексей Сухой. Вместе с Матиеску помогать ему на бровке будет Максим Гаврилин.

«Локомотив» идёт в зоне вылета в турнирной таблице РПЛ, на 15-м месте. «Родина» занимает 13-е место. Это будет первый матч «Локомотива» после увольнения главного тренера Михаила Галактионова, который руководил командой последние четыре года. Сейчас его обязанности исполняет Сергей Овчинников, и это будет его первый матч у руля «железнодорожников».