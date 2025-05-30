Кофе и какао подорожали больше всего в Псковской области в апреле

10:44, 30 мая 2025, ПАИ

Кофе и какао больше всего из продуктов подорожали в Псковской области в апреле. Об этом ПАИ сообщил управляющий отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Андрей Токарев.

Подорожание кофе и какао связано с неурожаем в странах-производителях. В результате цены на зерна и какао-бобы поднялись не только в Псковской области, но и на мировом рынке в целом.

Также подорожали овощи, из которых чаще всего делают борщ. «Псковская область зависима от поставок некоторых овощей в межсезонье. В результате увеличивается доля более дорогой импортной продукции», – объяснил Токарев. Цена на яйца снижается уже третий месяц благодаря наращиванию их производства в стране.

Небольшое подорожание зафиксировано в сфере непродовольственных товаров и услуг. «Повысились цены на парфюмерию и косметику, а также услуги пассажирского транспорта. Но в то же время снизилась стоимость бытовой техники, компьютеров и телевизоров, а также зарубежных туров, потому что в последние месяцы произошло укрепление рубля», – пояснил Токарев.

В апреле годовая инфляция в Псковской области повысилась до 10,1 %. При этом это всё ещё меньше, чем в среднем по стране. «Банк России продолжит политику по снижению инфляции. Это означает, что процентные ставки будут оставаться высокими так долго, как того требует возвращение инфляции к 4 % в 2026 году», – резюмировал Токарев.