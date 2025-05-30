Псков получил звание лидера народной дипломатии

10:27, 30 мая 2025, ПАИ

Псков получил звание лидера народной дипломатии. Об этом в отчёте о работе администрации города в 2024 году сообщил глава Пскова Борис Елкин. Свой доклад он озвучил на сессии Псковской городской Думы 30 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Борис Елкина отметил, что Псков продолжает поддерживать крепкие связи с союзным государством и братским народом Белорусси. «Регулярные культурные, молодёжные, спортивные мероприятия с Витебском и Минском продолжают укреплять наши дружественные отношения. У нас появился новый партнёр и в России. Псков и Смоленск подписали соглашение о сотрудничестве. Результатом проделанной работы стало награждение Пскова званием «Лидер народной дипломатии», - рассказал глава города.

По его словам, заметными событиями в области международных отношений стал «Форум дружбы», в рамках которого было подписано соглашение о сотрудничестве с китайским городом Хуанганом. Состоялись также перекрёстные фотовыставки, посвящённые Пскову и Мяньяну. Запустился образовательный проект с участием школ Пскова и Цзинина.