Псковичи страдают от шумной публики бара в центре Пскова

12:17, 30 мая 2025, ПАИ

Жильцы домов на Октябрьском проспекте и улице Ленина в Пскове несколько месяцев страдают от шумной публики местного бара, сообщает «АиФ-Псков».

Бар в отдельно стоящем здании на Октябрьском проспекте в Пскове открылся в марте. Заведение работает до трех ночи в рабочие дни и до шести утра в выходные.

Узнав о его открытии, жители домов сходили на встречу с собственниками заведения, где попросили о тишине и порядке, но это не помогло. На общественные беспорядки в ночное время жильцы не раз вызывали полицию, но это тоже не меняет ситуацию. «Громкие разговоры и смех, к примеру, – это не основание, чтобы доставлять в отдел полиции. Нет состава правонарушения», – объяснила начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова.

В Управлении Роспотребнадзора по Псковской области отметили, что с 7:00 до 23:00 уровень шума в квартирах должен быть не более 55 дБ, ночью – от 30 до 45 дБ. «Если есть превышение допустимых значений, то мы выносим предостережение. Объект должен сам решить, каким образом он будет устранять нарушение. Однако, если поступит повторная жалоба и выяснится, что нарушение не устранено, то это грозит обращением в прокуратуру», – объяснили в ведомстве.

Жители домов на Октябрьском проспекте уже обращались в Роспотребнадзор. В апреле они вызвали специалистов, чтобы те замерили уровень шума в их квартирах. Оказалось, что норма превышена. Однако в связи с тем, что «информация о нарушениях условий проживания не относится к сведениям о высокой степени вероятности причинения вреда жизни, тяжкого и среднего вреда здоровью конкретных граждан в краткосрочной перспективе, управлением не может быть принято решение о проведении контрольных (надзорных) мероприятий».

«Нам дали официальный ответ, что показатели завышены, но на наше здоровье это не влияет, поэтому терпите, – пожаловался один из жильцов. – Лично я пойду к врачу, чтобы зафиксировать усиление головных болей. Из-за басов я ночами практически не сплю. Беспокоит не только сам факт громкой музыки, но и вибрация от нее».

Также из ответа Роспотребнадзора следует, что указанные жителями сведения свидетельствуют о признаках нарушений требований законодательства при организации работы бара. «Управлением во избежание нарушения прав граждан на благоприятную среду обитания принято решение об объявлении и направлении в адрес руководства предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением принятия мер по соблюдению действующего законодательства», – говорится в ответе.

Собственники бара отметили, что делают всё возможное, чтобы заглушить звуки. «Провели полную шумоизоляцию всего помещения и заменили звуковое оборудование. Каждое окно мы закрыли шумоизоляционным материалом», – сказал один из основателей бара Владимир Дягилев и добавил, что работы выполнялись звуковыми инженерами из Пскова и Санкт-Петербурга.

Для предотвращения драк и шума у порога бара владельцы наняли сотрудников частного охранного предприятия.

Но жильцы всё равно недовольны. «Убрать на пульте басы и высокие частоты – это не ремонт. Тишины от этого не прибавилось, – отметила жительница одного из домов Антонина Морозина. – Машины как ездили с громкой музыкой, так и ездят, люди как выясняли отношения, так и выясняют. Усугубляется теперь это тем, что на улице теплеет и мы вынуждены открывать окна».

Сейчас жители домов в центре ждут ответ на их жалобу от прокуратуры. «Сейчас посмотрим, что ответит прокуратура, а потом будем писать председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и президенту», – сообщили они и добавили, что готовы идти в суд.