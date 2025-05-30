Более 7,5 километра дорог отремонтировали в Пскове в 2024 году

10:51, 30 мая 2025, ПАИ

Более 7,5 километра дорог отремонтировали в Пскове в 2024 году, заявил глава города Борис Елкин, выступая на 36-й сессии Псковской городской Думы с отчётом о своей деятельности и работе администрации города за 2024 год, передаёт корреспондент ПАИ.

«В 2024 году выполнен ремонт объектов общей протяжённостью более 7,5 километра. Среди них стоит отметить такие улицы, как Юбилейная, Ипподромная, Розы Люксембург, Николая Васильева и проспект Энтузиастов», – сказал он.

Кроме того, ведутся работы по замене инженерных сетей на капиталоёмких объектах в микрорайоне Шабаны, улицах Германа и Некрасова, уточнил глава Пскова.