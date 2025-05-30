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Общество

Более 7,5 километра дорог отремонтировали в Пскове в 2024 году

Более 7,5 километра дорог отремонтировали в Пскове в 2024 году, заявил глава города Борис Елкин, выступая на 36-й сессии Псковской городской Думы с отчётом о своей деятельности и работе администрации города за 2024 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«В 2024 году выполнен ремонт объектов общей протяжённостью более 7,5 километра. Среди них стоит отметить такие улицы, как Юбилейная, Ипподромная, Розы Люксембург, Николая Васильева и проспект Энтузиастов», – сказал он.

Кроме того, ведутся работы по замене инженерных сетей на капиталоёмких объектах в микрорайоне Шабаны, улицах Германа и Некрасова, уточнил глава Пскова.

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