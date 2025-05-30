Псковские журналисты принимают участие в форуме СМИ Северо-Запада

11:11, 30 мая 2025, ПАИ

XXII Форум средств массовой информации Северо-Запада проходит в Доме журналиста в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент ПАИ. В мероприятии принимают участие представители госмедиахолдинга Псковской области.

На форуме пройдет большая медиапланерка, где участники рассмотрят лучшие публикации, информационные проекты на тему воспитания подрастающего поколения. Также здесь будет работать дискуссионная площадка на тему «Роль средств массовой информации в обеспечении медиабезопасности российской молодежи и детей». В творческой мастерской участники форума на примере заявленных на конкурс «СеЗаМ» работ обсудят особенности региональной журналистики.

Завершится форум награждением победителей журналистского конкурса «СеЗаМ-2025». Их определяет профессиональное жюри, возглавляемое членом совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, главным редактором газеты «Московский комсомолец» Павлом Гусевым. Большое общественное жюри, возглавляемое генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, определяет общественную значимость конкурсных работ.

В этом году в АСМИ из всех регионов Северо-Запада поступило более 400 конкурсных работ. Всего предусмотрено восемь номинаций, а также спецпризы.

Журналистский конкурс СМИ Северо-Запада «СеЗаМ» (Северо-Запад Медиа) проводит Ассоциация средств массовой информации Северо-Запада (АСМИ). Он направлен на выявление лучших журналистских имен и проектов.

Напомним, журналисты госмедиахолдинга Псковской области уже неоднократно становились победителями этого конкурса. Так, в 2024 году премию «СеЗаМ–2024 в номинации «Золотые слова» посмертно получил автор «Псковской правды», историк и публицист Влад Богов.

Годом ранее награду конкурса за публикацию «Бабушки должны захватить мир!» получила журналист «АиФ-Псков» Елена Лешкина. Также на конкурсе была отмечена традиционная легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды».