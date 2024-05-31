Приз «СеЗаМ-2024» за лучшую интернет-публикацию присудили посмертно автору «Псковской правды»

18:42, 31 мая 2024, ПАИ

Премию «СеЗаМ–2024 в номинации «Золотые слова» получил автор «Псковской правды», историк и публицист Влад Богов, скоропостижно скончавшийся в возрасте 47 лет в ноябре 2023 года. Ему присудили награду за публикацию «Истории одной деревни. Документальное путешествие в прошлое», пишет газета «Псковская правда».

Награду получила вдова Влада Мария Богова. «Я хотела бы выразить огромную благодарность организаторам этого конкурса. Волею судеб мой муж не был журналистом, он был филологом, историком, публицистом. И эту работу он написал для своего удовольствия, видимо для того, чтобы поделиться с читателями, как важно знать историю своей семьи, знать историю места, где находятся корни его семьи. Он очень любил этот материал, собирал для него генеалогическое древо много-много лет и собрал около двух тысяч фамилий, дойдя до XVII века. Мы полтора года назад перебрались в Псковскую область из Риги. И за полтора года он пересмотрел все архивные материалы, все дела, которые хранились в Псковском архиве, до середины XVII века дошел. Следующая ступень должна была быть в Новгороде. Но вот не случилось», – сказала Мария Богова на церемонии вручения.

Влад (Владимир) Алекcеевич Богов родился 15 октября 1976 года в Риге в Латвийской ССР. В 2009 году он окончил Латвийский университет, получив степень магистра филологии русского языка, в 2018 году – аспирантуру Вятского государственного университета по специальности «отечественная история». Он был автором фотодокументальной выставки, посвящённой концлагерю в Саласпилсе и лагерю для советских военнопленных «Шталаг-350», «Приговорённые нацизмом», составителем одноимённого сборника документов, раскрывающих преступные деяния нацистов в Риге в годы Великой Отечественной войны. Также он является автором научного исследования деятельности концлагеря в Саласпилсе. Он выпустил сборник документов об этом концлагере, где впервые был опубликован список бывших узников лагеря (более шести тысяч имен).

Историк занимался активной общественной деятельностью: являлся председателем правления Благотворительного фонда развития культуры (Латвия), с 2011 по 2022 год был сопредседателем оргкомитета Дней русской культуры в Латвии. В 2016 году его наградили почётной грамотой Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом МИД РФ, а в 2017 году – почётной грамотой правительства Москвы.

Торжественная церемония награждения победителей премии «СеЗаМ-2024» проходит в Санкт-Петербурге в пятницу, 31 мая, в рамках XХI Большого форума Ассоциации СМИ Северо-Запада (АСМИ).

В шорт-лист номинации «Основа основ» вошла публикация «Главрыба. Вернётся ли в псковские озёра главный гастросувенир – снеток» Елены Лешкиной («Аргументы и факты. Псков»). В номинации «Жизненно важно» в шорт-лист вошёл также радиосюжет «С места событий. История Риты Антиповой» Елены Яковлевой, в номинации «Впечатляющий сюжет» – сразу две работы псковских журналистов: документальный фильм «Красуха: мёртвые и живые» ГТРК «Псков», а также радиопередача «О семье и не только» «Радио России – Псков».

В этом году на конкурс «СеЗаМ» поступило более трёхсот работ, итоги конкурса подведены, и уже известны имена победителей. В вечерней программе в особняке Мясникова состоится торжественное награждение победителей, которое пройдёт в атмосфере волшебных белых ночей Санкт-Петербурга.