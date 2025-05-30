Более 8,5 тысячи обращений граждан обработала администрация Пскова за год

11:17, 30 мая 2025, ПАИ

Более 8,5 тысячи обращений граждан обработала администрация Пскова за 2024 год, сообщил глава города Борис Елкин, выступая на 36-й сессии Псковской городской Думы с отчётом о своей деятельности и работе администрации города за прошлый год, передаёт корреспондент ПАИ.

«Администрация Пскова продолжает вести активную работу с гражданами. В 2024 году обработано более 8,5 тысячи обращений, которые поступили по почте, в социальных сетях, на личных приёмах и через платформу обратной связи», – сказал Борис Елкин.

Специалисты городской администрации ежедневно обрабатывают множество обращений псковичей. Большинство из них связано с вопросами благоустройства, работой сферы ЖКХ и социальной сферой, уточнил глава города.