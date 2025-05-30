Примеры заголовков, негативно влияющих на детскую психику, обсуждают на форуме СМИ

14:08, 30 мая 2025, ПАИ

Новостные заголовки, нарушающие журналистскую этику и плохо влияющие на детскую психику, обсудили эксперты на форуме средств массовой информации Северо-Запада в Санкт-Петербурге. передает корреспондент ПАИ.

Подборку «самых страшных заголовков» представила уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина. Среди них: «Почём теперь беременные школьницы», «В петербургском детсаду годовалому ребёнку отбили половые органы», «В Петербурге женатого директора заподозрили в сексе с детьми на офисном диване» и прочие.

В работе дискуссионной площадки «Роль средств массовой информации в обеспечении медиабезопасности российской молодежи и детей» также приняли участие главный редактор «МК в Питере» Тимофей Шабаршин, главный редактор «Радио 53» и сетевого издания «Новгород-ТВ.ру» Евгений Янин, главный редактор информационного агентства «Республика» Ирина Добродей, редактор газеты «Голос Череповца» Елена Билёва и региональный представитель всероссийского сообщества наставников-просветителей Екатерина Аввакумова.

Напомним, что форум завершится награждением победителей журналистского конкурса «СеЗаМ-2025». Их определяет профессиональное жюри, возглавляемое членом совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, главным редактором газеты «Московский комсомолец» Павлом Гусевым. В нынешнем году на оценку поступило более 400 работ.