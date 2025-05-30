Жители Эстонии активно отправляются за покупками в Россию

14:37, 30 мая 2025, ПАИ

Жители Эстонии активно отправляются за покупками в Россию, и на границе в Нарве уже образовались очереди, сообщает газета «Известия».

В социальных сетях созданы целые группы, где участники делятся советами по лучшим маршрутам и правилам транспортировки товаров. Там же покупатели показывают ассортимент магазинов с товарами российского производства.

По словам жителей Прибалтики, их привлекают низкие цены на продукты питания, косметику, одежду и технику.