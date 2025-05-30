Михаил Ведерников поздравил псковского школьника с победой во всероссийском конкурсе ​научно-популярного видео

15:22, 30 мая 2025, ПАИ

В Москве вручили награды победителям конкурса научно-популярного видео «Знаешь? Научи!» Первое место в номинации «Авиация будущего» занял учащийся Псковского технического лицея Тимофей Ковалёв. В видеоролике Тимофей объяснил, почему летают самолёты и какое будущее ждёт авиацию. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Жюри отсмотрело около двух тысяч работ от участников со всей России, но победителями стали лишь 15 человек, в число которых вошёл Тимофей.

Конкурс проводится в Десятилетие науки и технологий и направлен на популяризацию этих сфер через съёмку научно-популярного контента, раскрывающего сложные темы в увлекательной форме. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

«Поздравляю Тимофея Ковалёва. Это уже не первая победа одарённого школьника в конкурсах всероссийского уровня. Уверен, впереди у него большое будущее!» - написал Михаил Ведерников.