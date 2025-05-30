Комфортное время посещения моря с ребёнком назвала специалист

17:37, 30 мая 2025, ПАИ

Комфортное время посещения моря с ребёнком назвала главный врач медицинского центра «Здоровый ребёнок» Ирина Николаева в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«С 11:00 до 16:00 – период активного солнца, он очень негативный. Все мы с вами хоть раз в жизни сгорали, когда у нас кожа слазила. К сожалению, маленькими детьми это очень тяжело переносится. Слезает кожа, кожа гиперемирована, до них не дотронуться, они лихорадят, температура плохо снижается. И, соответственно, качество отдыха у мамы и ребёнка сводится к нулю», – объяснила она и подчеркнула, что комфортное время посещения моря и озёр до 11:00 и с 16:00.

Ирина Николаева отметила, что самое комфортное время для отдыха – конец августа, сентябрь, когда начинается бархатный сезон.

Ранее гостья студии рассказала, что необходимо взять с собой на отдых с ребёнком.