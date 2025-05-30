Сотни псковских детей приняли участие в празднике, организованном Детским фондом в преддверии 1 июня

18:37, 30 мая 2025, ПАИ

Традиционный праздник Псковского областного отделения Российского детского фонда, приуроченный ко Дню защиты детей, состоялся сегодня, 30 мая. На мероприятии собралось около 400 гостей: ребята из малообеспеченных семей, дети с особенностями развития и воспитанники восьми интернатных учреждений Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе фонда.

Для гостей праздника артисты городского культурного центра подготовили цирковое представление. После «Цирковых выкрутасов» юные гости праздника попробовали себя в творчестве. Для ребят провели творческие мастер-классы. Завершилось мероприятие вручением мороженого партнёров Детского фонда. На мероприятии была организована фотозона, где все желающие сделали семейные фотографии. Часть гостей приняла участие во флешмобе Детского фонда «Традиции моей семьи». Участники делали памятные фото, рассказывая о традициях в их семьях.

Для воспитанников интернатных учреждений праздник продолжился. В этом году детей ждал праздничный обед. Помимо подарков, ребятам вручили воздушные шарики. После дети отправились в развлекательный центр, где прыгали на батутах, ползали по лабиринтам и «плавали» в сухом бассейне.

«От лица юных гостей праздника и их родителей Детский фонд благодарит всех участников благотворительной акции «День защиты детей»! Благодаря финансовой поддержке сотен неравнодушных людей Детский фонд организовал большой праздник и порадовал детей подарками. Детская радость и улыбка в их глазах – это результат совместной работы», – отметили организаторы.

Добавим, что в этом году праздник состоялся в рамках проекта «Моя семья» при поддержке Фонда президентских грантов.