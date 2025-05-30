Благодарственное письмо президента РФ вручил Михаил Ведерников руководителю филиала фонда «Защитники Отечества»

23:10, 30 мая 2025, ПАИ

Два года назад в Пскове был открыт филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Накануне годовщины губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил руководителю филиала Надежде Васильевой благодарственное письмо президента России за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Фонд создан для поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей. Сегодня фонд решает целый ряд задач – от юридической помощи и оформления документов до психологической реабилитации и социальной адаптации.

За два года в филиал фонда «Защитники Отечества» поступило 26 тысяч обращений граждан – из них решено 99 %.

С этого года фонд обеспечивает ветеранов с ограниченными возможностями адаптивной одеждой и высокоадаптивными протезами, например для занятий спортом.

«Работа псковичей отмечена и на федеральном уровне: наш филиал фонда входит в тройку лидеров в стране. Спасибо за работу», – сказал Михаил Ведерников.