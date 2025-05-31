Посадить цветы в Детском парке приглашают псковичей

11:10, 31 мая 2025, ПАИ

Псковичи могут стать участниками акции «Цветы жизни», сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

Акция посадки цветов пройдёт сегодня, 31 мая, в 12:00 возле скульптуры «Скобарь» в Детском парке.

«Наша акция про любовь и взаимодействие, совместный семейный труд и отдых, она про жизнь!» – подчеркнула Наталия Соколова.