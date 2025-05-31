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Общество

Посадить цветы в Детском парке приглашают псковичей

Псковичи могут стать участниками акции «Цветы жизни», сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

Фото: Telegram-канал Наталии Соколовой

Акция посадки цветов пройдёт сегодня, 31 мая, в 12:00 возле скульптуры «Скобарь» в Детском парке.

«Наша акция про любовь и взаимодействие, совместный семейный труд и отдых, она про жизнь!» – подчеркнула Наталия Соколова.

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Посадить цветы в Детском парке приглашают псковичей

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