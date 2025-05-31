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Общество

Альтернативы у ЕГЭ пока нет, заявили в Рособрнадзоре

Ни одного предложения с моделью, которая может заменить ЕГЭ, Рособрнадзор пока не получил, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

«Чтобы отменить ЕГЭ, надо предложить что-то взамен. За этот текущий год новой модели предложено не было», – рассказал он.

Напомним, Госдума отклонила межфракционный законопроект об отмене ЕГЭ, который предлагал его замену на выпускной экзамен по школьным предметам. Доработанный законопроект могут внести в Госдуму после завершения экзаменационной кампании.

В эти дни школьники по всей России сдавали экзамены по русскому языку. Это самый массовый экзамен, собравший порядка 647 тысяч человек. В Псковской области более 2,5 тысячи выпускников сдали ЕГЭ по этому предмету.

В регионе среди предметов по выбору у выпускников лидируют обществознание (1 212 человек), профильная математика (1 056 человек) и биология (513 человек).

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