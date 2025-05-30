Больше 2,5 тысячи псковских выпускников сдают сегодня ЕГЭ по русскому языку

07:45, 30 мая 2025, ПАИ

Больше 2,5 тысячи псковских выпускников сдают сегодня, 30 мая, ЕГЭ по русскому языку, сообщили ПАИ в центре оценки качества образования Псковской области.

23 мая выпускники этого года писали экзамены по истории, литературе и химии, а 27 мая – по математике базового и профильного уровней.

2 июня состоятся экзамены по обществознанию и физике, 5 июня – ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). Экзамены по иностранным языкам (устная часть) и информатике запланированы на 10 и 11 июня.

Ранее для выпускников, которые не преодолели минимальный порог по двум основным предметам (русский язык и математика), был только один дополнительный период — осенью. С 2024 года будущие абитуриенты могут пересдать один из предметов по выбору уже в июле (до конца приёмной кампании в вузах): 3-го или 4-го числа.

Дополнительный период сдачи ЕГЭ установлен на 4 сентября (русский язык) и 8 сентября (математика базового уровня).

В Псковской области среди предметов по выбору у выпускников лидируют обществознание (1 212 человек), профильная математика (1 056 человек) и биология (513 человек).