Игорь Иванов стал участником пленума центрального комитета общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения

15:53, 31 мая 2025, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов стал участником III пленума центрального комитета общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В работе пленума также приняли участие председатель общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Александр Василевский, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ Светлана Разворотнева.

«На пленуме ЦК профсоюза рассматриваются важнейшие вопросы охраны труда. Озвучил необходимость возвращения контрольно-надзорной функции трудовой инспекции! Если мы говорим о нулевом травматизме, решении государственной задачи по народосбережению, увеличению продолжительности жизни - с мораториями на проверки надо заканчивать!» - подчеркнул председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.