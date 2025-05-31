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Игорь Иванов стал участником пленума центрального комитета общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов стал участником III пленума центрального комитета общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Игорь Иванов стал участником III пленума центрального комитета общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В работе пленума также приняли участие председатель общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Александр Василевский, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ Светлана Разворотнева.

«На пленуме ЦК профсоюза рассматриваются важнейшие вопросы охраны труда. Озвучил необходимость возвращения контрольно-надзорной функции трудовой инспекции! Если мы говорим о нулевом травматизме, решении государственной задачи по народосбережению, увеличению продолжительности жизни - с мораториями на проверки надо заканчивать!» - подчеркнул председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

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