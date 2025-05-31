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Два варианта парковки будут доступны псковичам на Днях пушкинской поэзии

О местах парковки на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском рассказали ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Два варианта парковки будут доступны псковичам на Днях пушкинской поэзии. Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Проезд прямо до поляны будет запрещён, также нельзя оставлять машины на обочине дороги, так как это затрудняет проезд спецслужб, отметили организаторы.

Оставить машину в Пушкинских Горах можно будет на одной из парковок (они отмечены цифрами 2-9), дойти от парковки до автостанции и сесть на бесплатный автобус до поляны, который курсирует каждые 15 минут с 11:00 утра до 20:00 вечера.

Также оставить машину можно будет на специальной парковке (на схеме отмечена цифрой 1), которая находится на дороге по направлению к усадьбе Петровское, не доезжая 500 метров до поворота на усадьбу Михайловское. От этой парковки ходит бесплатный автобус до поляны каждые 15 минут с 11:00 утра до 20:00 вечера.

Отдельная регистрация не требуется.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.

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