VII чемпионат по практической стрельбе в Пскове

Финал чемпионата и первенства по практической стрельбе на кубок губернатора состоялся в Псковской области сегодня, 31 мая. В этом году соревнования были посвящены 80-летию Великой Победы, и в них лично приняли участие глава региона Михаил Ведерников и председатель областного Собрания Александр Котов, а также председатель Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин. О том, как проходили состязания, – в фоторепортаже Андрея Степанова.