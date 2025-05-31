Лучших начинающих и профессиональных стрелков определили в Псковской области

18:32, 31 мая 2025, ПАИ

Итоги чемпионата и первенства по практической стрельбе на кубок губернатора подвели в Псковской области. Последний день соревнований состоялся на полигоне Завеличье сегодня, 31 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Юных участников чемпионата наградили заслуженный артист России Евгений Дятлов и заместитель директора центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» Екатерина Самсонова.

На полигоне состоялись военно-спортивные игры «Наследники Победы». В них приняла участие молодёжь из патриотических отрядов, всего около 360 человек в составе 52 команд из регионов СЗФО и Белоруссии.

Первое место среди команд Псковской области заняли представители команды «Молодая гвардия» из Великих Лук, второе место – «Невельские», третье место завоевали «Орлы» из Островского округа. Среди команд СЗФО и Белоруссии лучшей стала команда из Белоруссии, второе место заняли псковичи и третье заняла команда из Великого Новгорода.

Среди команд международного похода «Наследие» победили представители Пермского края. Также состоялось награждение юных спортсменов за этап «Битва за флаг» и в дисциплине «Пневматический пистолет»: в них приняли участие юноши, девушки, а также юниоры в личном зачёте и дуэльной стрельбе.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин наградили победителей чемпионата и первенства по практической стрельбе на кубок губернатора Псковской области. Он был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходил среди представителей силовых структур.

На протяжении трёх дней участники соревнований выполняли упражнения из различного вооружения в дневное и ночное время. Они также состязались в личных и командных зачётах по троеборью, пистолету. Михаил Ведерников в личном зачёте среди мужчин занял первое место в дисциплине «Пистолет», серийный класс, и второе – в дуэльной стрельбе.

Напомним, финал чемпионата и первенства по практической стрельбе на кубок губернатора стартовал в Псковской области сегодня, 31 мая. На мероприятии работали различные интерактивные площадки. Посмотреть запись соревнований, которую вёл телеканал «Первый Псковский», можно здесь.