Как уберечь ребёнка от укусов клещей, объяснили специалисты

23:52, 31 мая 2025, ПАИ

Как уберечь ребёнка от укусов клещей, объяснили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Детей до трёх лет нужно переносить на руках или в коляске, стараясь избегать травы и кустов, так как клещи обычно сидят на растениях на высоте до 0,5 метра. Важно помнить, что они не падают с деревьев и не прыгают.

В лес необходимо ходить только в закрытой одежде: в куртке, косынке или капюшоне, с застёгнутыми воротом и манжетами. Лучше всего, если одежда будет светлого цвета: на ней легче заметить клеща. Верх должен быть заправлен в брюки, а низ – в носки.

Кроме того, ребёнка нужно постоянно осматривать, примерно каждые 10–20 минут, особенно спину, места под воротником и манжетами. Дома также необходимо провести осмотр, в том числе одежды.

Если клеща всё-таки удалось обнаружить, то лучше сразу обратиться в травмпункт. Если нет возможности – аккуратно удалить насекомое, не отрывая хоботок, чтобы он не остался в ранке. Клеща нужно сохранить (желательно живым) во влажной баночке и сдать в лабораторию.

Ранее сообщалось, что более 150 жителей Псковской области пострадали от укусов клещей за неделю.