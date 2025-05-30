Более 150 жителей Псковской области пострадали от укусов клещей за неделю

09:48, 30 мая 2025, ПАИ

163 жителя Псковской области обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей с 22 по 28 мая. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала сезона от клещей в Псковской области пострадали 1112 человек, в том числе 33 ребёнка. Чаще других с клещами сталкивались жители Пскова и Великих Лук – 342 и 153 обращения за помощью соответственно. Среди районов в начале списка Дедовичский - 62 случая, Псковский – 61 жалоба, Опочецкий – 56 обращений.

В лабораториях медики исследовали 1378 клещей. Среди них 0,13 % инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 23,26 % – иксодовым клещевым боррелиозом, 3,34 % – моноцитарным эрлихиозом человека, а 0,77 % – гранулоцитарным анаплазмозом человека.

У одного взрослого и одного ребёнка в Псковской области с начала сезона зафиксированы случаи клещевого вирусного энцефалита. Также в одном случае человек заразился иксодовым клещевым боррелиозом.