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Происшествия

Мост, обвалившийся на пассажирский поезд в Брянской области, был подорван

Причиной обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области, из-за которого пострадало несколько десятков человек, был подрыв. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор сообщил, что в результате подрыва моста во время движения поезда Климово – Москва, перевозившего 388 пассажиров, погибло семь человек, а трое детей получили ранения. Он также отметил, что среди пострадавших есть восьмимесячный ребёнок, которого направят на лечение в Москву.

Инцидент, из-за которого сошли с рельсов локомотив и вагоны пассажирского поезда № 86, следовавшего из Климова в Москву, произошёл в ночь на воскресенье. В результате аварии семь человек погибли, 66 получили травмы, из них 47 были госпитализированы.

Представители Федеральной пассажирской компании, дочернего предприятия РЖД, заявили, что всем пассажирам поезда возместят полную стоимость билетов и начислят 20 тысяч баллов по программе лояльности «РЖД Бонус». Также было указано, что пострадавшие смогут получить выплаты от страховой компании АО «СОГАЗ».

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