Судебные приставы Псковской области поздравили юных жителей региона с Днём защиты детей

12:28, 01 июня 2025, ПАИ

Сотрудники двух отделений судебных приставов Пскова посетили Детский фонд и вручили подарки маленьким подопечным организации в честь Дня защиты детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

В рамках благотворительной акции приставы собрали сладости, книги, настольные игры и мягкие игрушки. Волонтёры фонда сформируют из переданных гостинцев подарки, которые вручат детям.

День защиты детей – это особенный праздник, который напоминает о важности заботы о самых маленьких и уязвимых членах общества, отметили представители организации. «Мы рады внести свой вклад в создание атмосферы радости и внимания к детям, которые особенно нуждаются в поддержке», – сказали они.