Володин рассказал о законах, принятых для защиты прав детей

13:17, 01 июня 2025, ПАИ

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин напомнил о законах, которые приняты для защиты прав детей. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

В сфере образования и развития введены группы продлённого дня в школах, обеспечено проживание и питание детей, обучающихся в специализированных учебных научных центрах, принята правовая основа для создания российского движения детей и молодёжи. Также в сфере здорового образа жизни и спорта установлен запрет продажи вейпов несовершеннолетним, повышен административный штраф за продажу детям табачной продукции и вейпов, запрещена продажа энергетиков детям, регламентировано создание центров раннего физического развития детей.

В сфере защиты от преступлений действует ограничение на усыновление российских детей лицами, изменившими свой пол, ужесточено наказание за педофилию и её укрывательство, усилена уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступления или антиобщественные сообщества.

В сфере соцгарантий и поддержки семей освобождены от НДФЛ те доходы, которые были получены при продаже жилья семьями с двумя и более детьми, расширены возможности льготного погашения ипотеки многодетными семьями, продлена мера господдержки многодетных семей в часть погашения ипотечного жилищного кредита, введёт бесплатный проезд для детей до семи лет в пригородных поездах.

Прочие льготы: дети с ОВЗ обеспечены бесплатным питанием в школах по всей России, определены случаи совместного пребывания в больнице, защищены права детей, получающих пенсии по инвалидности и потере кормильца, предусмотрено приоритетное зачисление в колледжи детей из числа льготных категорий, для сирот вводятся сертификаты на приобретение жилья или для полного погашения ипотеки.