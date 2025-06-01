Заслуженный артист Дятлов отметил высокий уровень организации соревнований по практической стрельбе в Пскове

14:44, 01 июня 2025, ПАИ

Заслуженный артист России Евгений Дятлов отметил высокий уровень организации чемпионата и первенства Псковской области по пулевой стрельбе на кубок губернатора, которые прошли в Пскове вчера, 31 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале главы региона Михаила Ведерникова.

Дятлов отметил, что он уже участвовал в этих соревнованиях ранее. «Мы приезжали группой из Санкт-Петербурга. Меня включили в группу «Ветераны спецназа», поэтому я участвовал во всех соревновательных дисциплинах. Могу сказать, что это высокий уровень организации, напряжённости. Наша группа «Тайфун» была в числе призёров. Это прекрасный соревновательный и организационный момент, который проверяет готовность. Для вас, молодые ребята, это достаточно высокая планка, которая вами должна быть преодолена», – сказал он во время церемонии награждения.

Главное в соревнованиях – не просто сражение за призовые места, а формирование военно-прикладных навыков, заметила замдиректора федерального центра «Воин» Екатерина Самсонова, отметив организацию работы с молодёжью в Псковской области.

Ранее Михаил Ведерников заявил, что для многих сегодняшних школьников эти соревнования станут определяющими при выборе дела всей жизни.